Эксперт рассказал, как защитить детей от телефонных мошенников

Специалист по кибербезопасности Шамиль Магомедов предложил несколько способов защитить детей от телефонных мошенников и ненадежных абонентов. Один из способов — блокировать звонки от незнакомых номеров. На Android можно сделать это через настройки в приложении «Телефон» или в разделе «Вызовы». Выбрав опцию «неизвестные номера», можно ограничить входящие звонки только с номеров, находящихся в контактном списке.

Для устройств с iOS аналогичная функция доступна в разделе «Телефон» в настройках. Еще один вариант защиты — запрет на прием сообщений в мессенджерах. Это можно настроить через «Настройки» в разделе «Конфиденциальность». Также можно воспользоваться сторонними приложениями с функциями контроля, которые помогут следить за активностью детей в сети.