Эксперт рассказал, как защитить смартфон от перегрева

Современные смартфоны могут стать горячими, особенно в жаркую погоду, по словам Эльдара Муртазина из Mobile Research Group. Он объяснил, что это может происходить из-за чехла, который не даёт теплу отводиться. Некоторые чехлы имеют вырезы по бокам, чтобы помочь охладить устройство, особенно когда процессор работает на полную мощность.

Муртазин советует временно снять чехол, если смартфон слишком нагревается. Однако он предупреждает, что не стоит совсем отказываться от чехла, так как он может защитить устройство от повреждений при падении. Обычно смартфон в чехле переносит удары лучше, чем без него.