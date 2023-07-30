Эксперт рассказал, как защитить смартфон от перегрева

В результате воздействия высоких температур на смартфоны и другие гаджеты снижается емкость аккумуляторов, а как следствие – сокращается их срок службы. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

«Если ваш гаджет уже нагрелся (например, в автомобиле, на пляже), то прежде, чем ставить на зарядку, необходимо подержать его при комнатной температуре, немного охладить. Речь идет о естественном охлаждении, а не о помещении аппарата в холодильник. И только после этого подключать шнур питания», — заявил эксперт.

В жару также стоит отказаться от беспроводных устройств зарядки: они в принципе в большей степени нагревают смартфоны. Так что, если температура в помещении, где идет подзарядка, выше 27°, лучше воспользоваться традиционным шнуром.

«Опасность для гаджетов представляют также прямые солнечные лучи: высокая температура и перегрев могут повредить OLED-экран и даже целостность корпуса. При температуре в 60° достаточно пары минут, чтобы привести к необратимым изменениям в экране смартфона. А такая температура вполне достижима, если вы, например, случайно оставите телефон на приборной панели автомобиля», — пояснил Магомедов.

От слишком плотных чехлов – из силикона или потной ткани — в жару тоже стоит отказаться, чтобы не препятствовать нормальной циркуляции воздуха и естественному охлаждению, рекомендовал специалист.