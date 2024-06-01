Эксперт рассказал, как защитить свои гаджеты, подключаясь к публичному Wi-Fi

В преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупредил о возможности создания злоумышленниками фальшивых точек доступа в интернет. Они могут быть неотличимы от обычных и могут быть обнаружены в местах с большим количеством людей. Подключаться к таким точкам безопасно только при использовании VPN или других программ, которые защищают данные, шифруя трафик.

Голованов подчеркнул, что подобные фальшивые точки доступа могут быть обнаружены на любом устройстве с Wi-Fi. Поэтому важно использовать программы для шифрования трафика, чтобы защитить свои данные. В противном случае хакеры могут получить доступ к личным данным пользователей и использовать их для взлома аккаунтов.

Эксперт также отметил, что на тёмном интернете уже появились базы данных, собранные с использованием фальшивых точек доступа. Поэтому важно подключаться только к надёжным сетям Wi-Fi и использовать программы для защиты трафика, чтобы обезопасить себя от возможных киберугроз.