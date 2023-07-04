Эксперт рассказал, как защитить свой Wi-Fi от перехвата данных

Неожиданное замедление интернета дома может означать, что кто-то другой, возможно, соседи, использует вашу Wi-Fi-сеть. Такое предупреждение прозвучало от доктора технических наук, Михаила Костина, который является специалистом в области радиоволновых процессов и технологий.

Чтобы проверить, не происходит ли несанкционированное подключение к вашему роутеру, рекомендуется отключить все домашние устройства от сети. Если индикатор на роутере все ещё мигает, значит, что-то использует Wi-Fi, возможно, кто-то активно пользуется вашим интернетом.

Доктор Костин отмечает, что можно воспользоваться специальными мобильными приложениями, которые помогут обнаружить воров Wi-Fi. Они покажут количество подключённых устройств, их IP-адреса в сети, а иногда даже модели, бренды и операционные системы.

Чтобы защититься от таких воров, рекомендуется изменить пароль на более надёжный и периодически его обновлять. Сложная комбинация из букв разного регистра и цифр будет безопаснее. При установке нового роутера обязательно поменяйте заводской пароль. Не забывайте также обновлять программное обеспечение роутера, так как производители постоянно работают над повышением уровня защиты своих устройств.

Также стоит отключить устаревшие протоколы маршрутизатора, например, WEP. Другой способ защиты — использование смарт-антенн роутера, которые позволяют подключаться только устройствам внутри вашей квартиры.