Эксперт рассказал, как защититься от болезни Лайма

В Подмосковье заметно увеличилось количество людей, заболевших болезнью Лайма. С начала сезона уже зарегистрировано 376 случаев этой болезни. Болезнь передаётся через укусы клещей, по словам главного научного сотрудника Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессора Петра Чумакова.

Симптомы этой болезни включают высокую температуру и боли в суставах. Если обратиться к врачу своевременно, её можно успешно лечить антибиотиками, как сказал Чумаков. Но, к сожалению, не существует вакцины, которая бы защитила от этой болезни.

Чтобы избежать укусов клещей, рекомендуется принимать меры предосторожности, особенно весной и осенью, когда клещи активны. Эксперт советует носить длинные брюки и закрытую одежду при походах в природу. В случае появления симптомов болезни Лайма, обратитесь к врачу, так как самолечение недопустимо.

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