Эксперт рассказал, как защититься от звонков мошенников с подложных номеров

Чтобы предотвратить обман мошенников, использующих мессенджер Telegram для звонков, эксперты рекомендуют россиянам настроить запрет на принятие звонков от номеров, которые не являются контактами в телефонной книге. Это советует главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Мошенники стали активно злоупотреблять арендой виртуальных номеров для регистрации в Telegram. Они также используют ботов в мессенджере для подмены номеров, включая те, которые принадлежат госорганам. Примером такого обмана является ситуация, когда мошенник представляется номером управления ФСБ России по региону.

Согласно рекомендациям Голованова, чтобы защититься, стоит настроить мессенджер так, чтобы он принимал звонки только от тех, кто уже есть в вашей телефонной книге. Это ограничит возможность мошенников дозваниваться. Также, помимо подмены номеров, аферисты могут вводить в заблуждение, например, добавляя набор цифр в поле «Имя пользователя» и скрывая реальный номер. Даже аватарки с официальными логотипами организаций используются для создания видимости доверия.