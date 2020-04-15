Эксперт рассказал, какая опасность может возникнуть при использовании самодельного антисептика
Так, по его словам, антисептик на основе спирта, при приготовлении которого были совершены ошибки, не способен уничтожить коронавирус, что представляет собой опасность. ”Самое главное, не занимайтесь изготовлением этих средств в домашних условиях, потому что вы вряд ли сможете создать нужную композицию из спирта. Нам ВОЗ говорит, что только спирт в содержании более 62 процентов сможет убить вирус, все остальное не сможет”, - предостерег Федоров.
Федоров отметил, что при использовании неправильно приготовленного антисептика у человека возникает ложная уверенность в том, что руки обработаны, тогда как на самом деле это не так. Это, в свою очередь, является “роковой ошибкой”. Эксперт, во избежание опасности, порекомендовал приобрести любое антисептическое средство, которое основывается на спирте, что, в свою очередь, обеспечит уничтожение вирусов в течение нескольких минут.