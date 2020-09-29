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Эксперт рассказал, какие блюда опасно заказывать в ресторанах и готовить дома
Речь о блюдах, в состав которых входят сырые яйца
Издание ForPost опубликовало материал, в рамках которого экспертом были названы блюда, которые опасно заказывать в ресторанах и готовить дома.
Так, согласно опубликованным данным, люди, которые готовят дома или выбирают в ресторанах блюда, содержащие сырые яйца, рискуют столкнуться с сальмонеллезом. В число таких блюд относятся десерт тирамису и паста карбонара. Именно сырые яйца могут быть заражены инфекцией.
Однако есть мнение, что перепелиные яйца, в свою очередь, не представляют угрозы, потому многие, выбирая блюдо, останавливают свой выбор, например, на спагетти с яйцами перепелки. Ветеринарный врач Алексей Кухно рассказал, правы ли последователи данной идеи.
Эти птицы никогда не бывают заражены сальмонеллами и не могут их распространять. У перепелок высокая температура тела, 40 °C, поэтому они не болеют сальмонеллезом, если патоген попадает в организм, он гибнет.
В то же время специалист поделился, что сам сальмонеллез распространяется с помощью скорлупы, тогда как внутри яиц бактерии нет. В связи с этим он порекомендовал тщательно промывать яйца перед употреблением.