Эксперт рассказал, какие блюда опасно заказывать в ресторанах и готовить дома

Так, согласно опубликованным данным, люди, которые готовят дома или выбирают в ресторанах блюда, содержащие сырые яйца, рискуют столкнуться с сальмонеллезом. В число таких блюд относятся десерт тирамису и паста карбонара. Именно сырые яйца могут быть заражены инфекцией.

Однако есть мнение, что перепелиные яйца, в свою очередь, не представляют угрозы, потому многие, выбирая блюдо, останавливают свой выбор, например, на спагетти с яйцами перепелки. Ветеринарный врач Алексей Кухно рассказал, правы ли последователи данной идеи.