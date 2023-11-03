Эксперт рассказал, какие цунами угрожают России

Специалист по цунами из РАН, Александр Рабинович, рассказал о местах на земле, где возможны опасные цунами для России. Один из таких районов находится у берегов Южной Америки, где граница Перу и Чили. Это место долгое время не испытывало сейсмических событий, но в нем может скопиться значительный сейсмический потенциал.

Также, согласно Рабиновичу, опасность представляют побережья Калифорнии, Орегона, Вашингтона и южной части Британской Колумбии в Канаде. Здесь в 1700 году произошло мощное землетрясение, и с тех пор этот район не был замечен в серьёзных сейсмических событиях.