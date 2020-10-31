Эксперт рассказал, какие данные интернет может знать о пользователе

Так называемый цифровой след может формироваться из истории поиска, с помощью которого в интернете оказываются данные о желаниях пользователя и его планах. ”Наши гаджеты изучают данные геолокации и отправляют своим создателям информацию о том, в какой точке мира мы находимся, за какими данными лезем в интернет, о чем говорим с близкими”, — поделился эксперт в беседе с изданием.

В то же время, ключевым источником этой информации был назван сам пользователь, а также его окружение. Так, друзья могут отмечать на фотографиях, делать отметки в сторис, выкладывать публичные поздравления и прочее. Помимо прочего можно многое узнать о пользователях, которые выкладывают свои номера телефонов, изображения с геолокацией, а также подписываются на тематические паблики.