Эксперт рассказал, какие данные хакеры крадут со смартфонов

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков посоветовал не хранить в смартфоне важную личную информацию, такую как пароли, ПИН-коды от карт или компрометирующие фото. По его словам, такие данные могут стать лёгкой добычей для мошенников, если устройство попадёт в их руки. Злоумышленники могут установить на телефон вредоносные программы, которые помогут украсть данные.

Кусков отметил, что одной из угроз являются сообщения с подозрительными ссылками, которые пользователи получают через СМС или мессенджеры. При переходе по таким ссылкам смартфон может быть заблокирован, или на него загрузится программа-троян, открывающая доступ к данным владельца. Эксперт напомнил, что подобные вирусы часто действуют скрытно, пока не нанесут вред.

Специалист подчеркнул, что компрометирующие фото и коды доступа лучше держать подальше от смартфона, так как они могут быть использованы не по назначению. По его словам, отказ от хранения личных данных на телефоне снижает риск их утраты или публикации в открытом доступе.