Эксперт рассказал, какие данные собирают мошенники о своих жертвах

В России телефонные мошенники придерживаются двух основных методов. Некоторые из них делают случайные звонки, надеясь на удачу, в то время как другие тщательно собирают информацию о своих потенциальных жертвах. Злоумышленники, выбравшие второй путь, создают «профили» людей, которых они хотят обмануть.

Эксперты утверждают, что эти мошенники могут быть разделены на две основные категории. Первые осуществляют случайные звонки, часто используя украденные базы данных банков. Вторые же более тщательно готовятся к атаке, собирая разнообразную информацию о будущей жертве. Они также могут использовать данные, полученные из украденных баз данных банков, а также информацию из социальных сетей.

В профилях, создаваемых мошенниками, собрано множество данных о жертве: номер телефона, паспортные данные, информация о семье, месте работы, статусе пенсионера, номере машины и даже фактическом адресе проживания. Они также знают, в каком банке у человека счёт и его финансовое положение. Эта информация позволяет мошенникам выявить уязвимые точки человека и разработать план обмана.