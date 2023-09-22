Эксперт рассказал, какие фразы выдают телефонных мошенников

Телефонные мошенники стараются прикинуться честными, но есть определённые фразы, которые могут выдать их настоящие намерения. Если вам попадётся такой звонок, важно знать, на что обращать внимание. Эксперт Мери Валишвили из РЭУ им. Г. В. Плеханова предупреждает о том, что мошенники часто используют схемы, связанные с близкими, финансовыми операциями и конфиденциальностью.

Мошенники часто начинают разговор с историями о бедах, случившихся с вашими близкими, чтобы вызвать у вас панику и соблазнить на действия. Если вас просят перевести деньги для родственника или сообщают о бедствии, не уходите в панику. Лучше сбросьте звонок и перезвоните близкому человеку, чтобы убедиться, что все в порядке.

Ещё одной распространённой схемой является псевдооперации по вашим банковским счетам. Мошенники могут выдавать себя за сотрудников банка и запрашивать личные данные или коды подтверждения. Эксперт напоминает, что банк никогда не будет спрашивать у вас такие данные, поэтому при услышанных фразах нужно сразу завершить разговор.

Также стоит быть осторожными, если вам сообщают, что беседа конфиденциальна и нельзя разглашать её содержание. Это может быть ещё одним признаком мошенничества. Когда вы общаетесь с официальными представителями банков или организаций, они всегда предупреждают, что разговор записывается для безопасности, и поэтому нет полной конфиденциальности. Если услышите подобную фразу, будьте бдительны.

Важно помнить, что в случае сомнений лучше завершить разговор и связаться напрямую с банком или вашими близкими, чтобы проверить информацию и получить совет.