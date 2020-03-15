Эксперт рассказал, какие лекарства могут усугубить коронавирус

Так, по его словам, употребление противовоспалительных препаратов, в числе которых кортизол, ибупрофен и другие, могут только усугубить инфекцию. Кроме того, он также порекомендовал, что стоит принять в случае жара. ”Если у вас жар, принимайте парацетамол”— написал министр здравоохранения Франции на своей странице в социальной сети.

Веран отметил, что прием противовоспалительных препаратов или сомнительная терапия является достаточным поводом для обращения к врачу. Напомним, что по информации от 14 марта число инфицированных коронавирусом людей достигло 154 тыс человек. Умерло, в свою очередь, 5809 человек.