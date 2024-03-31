Эксперт рассказал, какие люди используют 100% мозга

Человеческий мозг скрывает огромный потенциал, который многие не раскрывают. Однако тибетские монахи, занимаясь глубокой медитацией, могут использовать мозг на полную катушку. Об этом рассказал Александр Каплан, специалист в области нейрофизиологии из МГУ.

Мы, в свою очередь, утрачиваем эти возможности из-за упрощения нашей жизни, поглощённые гаджетами и повседневными делами. Однако на планете все ещё есть люди, не затронутые цивилизацией, и они полностью используют свои мозговые способности. Каплан подчёркивает, что одна из его научных площадок расположена именно в тибетских монастырях в Индии.

По мнению Каплана, мозг человека обладает динамической ментальной моделью, которая моделирует физический мир. Это позволяет человеку адаптироваться к окружающей среде и предсказывать будущее.