Эксперт рассказал, какие люди используют 100% мозга

Эксперт рассказал, какие люди используют 100% мозгаПо мнению нейрофизиолога тибетские монахи используют все возможности мозга
Человеческий мозг скрывает огромный потенциал, который многие не раскрывают. Однако тибетские монахи, занимаясь глубокой медитацией, могут использовать мозг на полную катушку. Об этом рассказал Александр Каплан, специалист в области нейрофизиологии из МГУ.
Мы, в свою очередь, утрачиваем эти возможности из-за упрощения нашей жизни, поглощённые гаджетами и повседневными делами. Однако на планете все ещё есть люди, не затронутые цивилизацией, и они полностью используют свои мозговые способности. Каплан подчёркивает, что одна из его научных площадок расположена именно в тибетских монастырях в Индии.
По мнению Каплана, мозг человека обладает динамической ментальной моделью, которая моделирует физический мир. Это позволяет человеку адаптироваться к окружающей среде и предсказывать будущее.