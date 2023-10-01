Эксперт рассказал, какие насекомые поджидают россиян в лесу осенью

На начало осени приходится риск встречи с клещами и увеличение активности мух-кровососок. Это нам рассказал Вадим Марьинский, учёный из МГУ.

Когда наступает осень, комары и другие кровососущие насекомые постепенно исчезают в центральной части России. Но мухи-кровососки, известные также как оленьи мухи, наоборот, становятся особенно активными. Они начинают искать живых хозяев, на которых можно переждать холодное время года. Поэтому в конце августа и осенью с вероятностью встречи их стоит быть настороже.

Мухи-кровососки пикируют на теплокровных животных, прячутся в их шерсти и питаются их кровью. К тому же, существует опасность, что они могут переносить опасные инфекции. Поэтому важно избегать укусов этих насекомых.

Другой потенциальной угрозой являются клещи. Эти опасные создания, несмотря на то, что они не являются насекомыми, также могут представлять опасность. Они зависят от погоды и, хотя летом их активность уменьшается из-за жары, в конце августа и осенью может начаться их вторая волна активности, особенно при тёплой погоде. Поэтому, когда вы отправляетесь в лес в начале осени, важно продолжать защищаться от клещей