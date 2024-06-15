Эксперт рассказал, какие навыки предстоит освоить врачам будущего

В ближайшие годы роль врачей значительно изменится из-за автоматизации рутиных процессов, как отметил на Петербургском международном экономическом форуме Сергей Чудаков, руководитель направления «Превентивная медицина» в Healthnet, части Национальной технологической инициативы. Он подчеркнул, что врачи будут всё больше заниматься управлением большими данными, включая генетические и эпигенетические данные, которые обрабатываются с помощью автоматизированных систем.

Чудаков обсудил внедрение «компьютерного зрения», которое существенно ускорило анализ медицинских изображений, таких как рентгеновские и КТ-снимки, особенно во время пандемии COVID-19. Он отметил, что без таких «гуливерных систем» обработки данных в реальном времени масштабные медицинские исследования стали бы невозможными.

Согласно Чудакову, в ближайшие десятилетия врачи будут переориентироваться на анализ и управление данными, в то время как рутинные процессы будут автоматизированы. Он также подчеркнул важность систем поддержки принятия решений в клинической фармакологии для персонализированного подхода к лечению, что становится все более актуальным в условиях быстрого роста числа фармацевтических препаратов и их спектра.