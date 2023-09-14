Эксперт рассказал, какие профессии не заменит ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) будет последним, кто заменит профессии, связанные с взаимодействием с людьми. Также касается специалистов, где важны эмпатия и глубокая вовлеченность, таких как воспитатели, священники, психологи и авиадиспетчеры. Об этом рассказал Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайн».

Романов подчеркнул, что области, где ИИ будет внедрён последним, включают сферы «человек-человек» и общественную безопасность. Люди предпочитают общаться с людьми в личных и интимных ситуациях, а также в вопросах, связанных с семьёй и психологической поддержкой.

Эксперт отметил, что одной из ключевых проблем ИИ является его ограниченность в сравнении с человеческим интеллектом. ИИ не способен анализировать подтекст, принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность в сложных ситуациях. Эти качества критически важны в профессиях, таких как юристы, врачи, инженеры и военные.

Согласно мнению Романова, ИИ останется вторым мнением и инструментом для автоматизации задач ещё долгое время. Он может помочь в принятии решений, но не способен принимать высокоответственные глобальные решения, особенно в сферах, связанных с этикой. Например, вопросы ответственности за аварии с беспилотными автомобилями остаются нерешёнными.