Эксперт рассказал, какие технологии увеличат продолжительность жизни на 5 лет

Исследователь из России предполагает, что к 2050 году средняя продолжительность жизни мирового населения увеличится на пять лет, главным образом за счёт снижения смертности от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Это предсказание основано на проекте Global Burden of Disease, в котором участвуют учёные из разных стран.

В проекте анализируются социоэкономические, эпидемиологические и медицинские факторы, влияющие на продолжительность жизни, чтобы определить, как она изменится к 2050 году. Прогнозируется, что продолжительность жизни в мире вырастет на 4,6 года, а для россиян — с 77 до 82 лет, если не произойдёт новых пандемий.

Улучшение ожидаемой продолжительности жизни будет происходить медленнее, чем ранее, и зависеть от уровня вакцинации, питания, борьбы с вредными привычками и загрязнением окружающей среды. Однако это предположение также зависит от того, как активно человечество будет работать над улучшением условий жизни.