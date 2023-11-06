Эксперт рассказал, какие темы не стоит обсуждать рядом с «умной» техникой

Известно, что смарт-техника удобна, но она не лишена рисков, на которые стоит обратить внимание, сказал Павел Мясоедов, руководитель компании «ИТ-Резерв». Все современные умные гаджеты работают на основе человеческих действий и привычек, и это означает, что они могут быть уязвимы для различных атак. Кроме того, граница между личной и общедоступной информацией часто неопределенна.

Учитывая, что не все производители соблюдают стандарты конфиденциальности, Мясоедов предлагает ограничивать обсуждение личных и деловых тем в присутствии электронных устройств. Он также подчёркивает важность выбора техники от известных брендов и внимательное ознакомление с пользовательскими соглашениями при активации устройств.

Эксперт рекомендует не хранить личные данные на электронных устройствах, так как они могут быть целью мошенников. Хакеры могут использовать эту информацию для атак на смартфоны и даже доступа к финансовым ресурсам.