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Эксперт рассказал, какие устройства Apple получат новый тип дисплеев в самое ближайшее время
В их числе есть как планшеты, так и компьютеры с ноутбуками
Популярный аналитик Минг-Чи Куо, который не раз доказывал свое право носить звание эксперта и своеобразного “провидца”, рассказал о том, какие именно устройство Apple оснастят новым типом дисплеем с подсветкой mini-LED.
Так, по словам господина Куо, мы увидим экраны mini-LED уже в самое ближайшее время в таких продуктах как новый iPad Pro, iMac, а также MacBook Pro на 14 дюймов, который, на манер MacBook Pro 16", будет иметь безрамочный дизайн. К слову, если новый MacBook и вправду получит обновленный внешний вид, то таким образом компания сможет избавиться от достаточно архаичных 13- и 15-дюймовых решений, выпустив им на замену MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми дисплеями.
В дальнейшем, по словам эксперта, mini-LED экраны получат и iMac Pro, и 10-дюймовый iPad, и даже iPad Mini.