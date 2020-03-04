Эксперт рассказал, какие устройства Apple получат новый тип дисплеев в самое ближайшее время

Так, по словам господина Куо, мы увидим экраны mini-LED уже в самое ближайшее время в таких продуктах как новый iPad Pro, iMac, а также MacBook Pro на 14 дюймов, который, на манер MacBook Pro 16", будет иметь безрамочный дизайн. К слову, если новый MacBook и вправду получит обновленный внешний вид, то таким образом компания сможет избавиться от достаточно архаичных 13- и 15-дюймовых решений, выпустив им на замену MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми дисплеями.

В дальнейшем, по словам эксперта, mini-LED экраны получат и iMac Pro, и 10-дюймовый iPad, и даже iPad Mini.