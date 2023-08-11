Эксперт рассказал, какие запросы приложений на смартфоне лучше отклонять

Когда мы устанавливаем приложение на свой смартфон, оно часто просит разрешения на доступ к нашим данным: запись аудио, местоположение и даже информацию с клавиатуры. Шамиль Магомедов, эксперт по кибербезопасности, объясняет, что это означает и как нам следует реагировать на такие запросы.

Магомедов предупреждает, что эти запросы могут позволить приложению получить доступ к большому объёму наших личных данных. Прежде чем дать разрешение, важно задуматься: действительно ли игре или приложению для головоломок нужен доступ к нашим контактам?

Особенно осторожно стоит быть с приложениями от неизвестных разработчиков. Магомедов советует читать отзывы и изучать описание приложения перед установкой. Если у вас есть сомнения, лучше выбрать приложение с хорошей репутацией. Если вы не хотите предоставлять запрашиваемые разрешения, всегда можно отказаться, но важно понимать, что некоторые приложения могут работать некорректно без нужных разрешений, например, такси не сможет определить ваше местоположение для предоставления услуги.

Также стоит помнить, что операционные системы, такие как Android и iOS, тоже запрашивают доступ к данным для «улучшения» работы. Однако эти данные могут использоваться компаниями для маркетинговых целей. Магомедов предлагает периодически проверять установленные приложения и удалять те, которые больше не нужны, так как они даже в фоновом режиме могут потреблять ресурсы и данные нашего устройства.