Эксперт рассказал, каких специалистов не хватает для запуска беспилотных поездов

С появлением беспилотных поездов на железнодорожных путях возникают новые профессии. По словам Павла Мыльникова из Научно-исследовательского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте, старые профессии, такие как машинист, переосмысливаются. Теперь вместо машиниста у нас появляется «машинист-оператор», и для переобучения не требуется полная учебная программа, — достаточно дополнительных курсов.

Кроме того, для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров введена новая профессия «оператор по работе с обращениями пассажиров». Это колл-центр, который может решать вопросы удалённо, если у поезда возникли проблемы. Новые профессии также включают старшего машиниста-оператора, контролирующего работу машинистов, начальника смены центра дистанционного контроля и управления, а также специалистов бригады быстрого реагирования для устранения нештатных ситуаций.

Мыльников отметил, что успешные тесты беспилотного поезда «Ласточка» с уровнем автоматизации четвёртого уровня были проведены две недели назад, и планы включают запуск первого поезда без машиниста с пассажирами к середине 2024 года. Эти изменения в профессиональной сфере не только отражают технологический прогресс, но и направлены на смягчение рисков, связанных с нехваткой кадров, что становится особенно актуальным в контексте ожидаемого роста перевозок в ближайшие пять лет.