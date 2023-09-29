Эксперт рассказал, каким будет ИИ будущего

В будущем искусственный интеллект будет выглядеть как огромный, сложный мозг с множеством уровней, и часть его будет существовать на протяжении миллиардов лет. Такое видение представил Андрей Лаврентьев, руководитель отдела развития технологий в «Лаборатории Касперского».

Его идея схожа с концепцией из трилогии Роберта Уилсона, где описан огромный нейронный мозг, существующий на уровне всей Вселенной. Этот мегамозг с течением миллиардов лет наблюдает и анализирует процессы в глобальном масштабе времени. Он видит долгосрочные изменения. Однако, для более коротких временных интервалов и точных анализов требуются локальные искусственные интеллекты.

Исходя из этой концепции, будущий искусственный интеллект будет децентрализованной системой, состоящей из множества ИИ-центров. Это позволит обеспечить устойчивость и надёжность системы, так как разные искусственные мозги будут предоставлять различные варианты анализа ситуаций, и это необходимо для решения сложных задач, где заранее нельзя определить правильный путь. Такой подход будет эволюционным и позволит системе совершенствоваться со временем.