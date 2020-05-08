Эксперт рассказал, каким противотанковым оружием не помешало бы закупиться европейским странам

Стало известно, что американскими военно-промышленными компаниями Raytheon и Lockheed Martin было запущено производство противотанковых ракетных комплексов FGM-148F Javelin. Так, согласно опубликованным данным, новая модель оснащена улучшенной многоцелевой боеголовкой, которая, в свою очередь, имеет заряды для ликвидации взрыво-реактивной брони. Кроме того, благодаря стальному корпусу FGM-148F может поражать небронированные или же легкобронированные цели.

Так, именно такой противотанковом моделью эксперт и посоветовал закупиться европейским странам. ”Это оружие определенно про русскую броню. Javelin, по тем сведениям, которые я слышал, является отличным оружием, но недавние разработки в системах активной защиты могут вызывать некоторую обеспокоенность по поводу его способности надежно уничтожать танки. Я бы посоветовал любому министерству обороны в Европе, особенно тем, которые расположены вдоль восточной границы, покупать много такого или подобного оружия”, — поделился Хасик.