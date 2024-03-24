Эксперт рассказал, какими космическими устройствами мы пользуемся каждый день

В прошлом веке космическая индустрия была на переднем крае инноваций, и некоторые изобретения, задуманные для космоса, нашли своё применение и на Земле, изменяя нашу жизнь. Ноутбуки, которые стали незаменимыми в нашей повседневной жизни, изначально разработаны для космических миссий. В 1982 году был выпущен первый в мире ноутбук Grid Compass по заказу NASA, который затем использовался на космическом шаттле и стал отправной точкой для развития этой технологии.

Цифровые камеры, встроенные в современные смартфоны, тоже имеют свои корни в космической промышленности. CMOS-сенсоры, используемые в камерах смартфонов, изначально разрабатывались для космических камер, чтобы уменьшить их размеры. Эти технологии впоследствии нашли применение в гражданской жизни, приводя к появлению цифровых фотоаппаратов и смартфонов с камерами.

Система GPS, которая значительно облегчает нашу повседневную жизнь, также имеет свои корни в космических исследованиях. Искусственные спутники Земли, разработанные для военных целей, стали основой для создания GPS. Эта система, запущенная в 1978 году, стала возможной благодаря исследованиям, начавшимся после запуска первого искусственного спутника Земли.