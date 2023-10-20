Эксперт рассказал, какого образования достаточно, чтобы стать хакером

Сегодня, даже человеку без высшего образования, например, третьекласснику, доступны программы для создания вредоносных программ, которые используются для взломов промышленных компаний. Это стало возможным благодаря тому, что хакеры начали продавать такие программы. Кирилл Круглов, старший исследователь-разработчик в «Лаборатории Касперского», говорит, что если у человека есть мотивация, то у него есть шанс на успех в этой опасной области. Это похоже на учёбу катанию на скейтборде, — если у вас две ноги, вы можете научиться кататься.

Для этого не требуется высшее образование, и даже начальные классы школы могут быть достаточными. Основное — это мотивация и готовность прилагать усилия. Люди с серьёзным интересом и желанием научиться могут справиться. Поэтому так важно обеспечивать надёжную киберзащиту для промышленных предприятий, как давно предупреждают эксперты из «Лаборатории Касперского».