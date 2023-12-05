Эксперт рассказал, какую пользу принесут ИИ ассистенты врачей

В России открываются новые возможности для использования технологий искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Директор Центра индустрии здоровья Сбербанка, Сергей Жданов, подчеркнул, что уже сегодня эти технологии активно помогают врачам в их повседневной работе, улучшая диагностику и анализ текстовых и визуальных данных. Это также способствует удобству заботы о здоровье как для пациентов, так и для их близких.

Жданов подчеркнул важность цифровизации для повышения доступности медицинских услуг, особенно в удалённых районах. Он выделил роль телемедицины, которую активно развивает сервис СберЗдоровье. Этот сервис предлагает новые решения, такие как дистанционный мониторинг пациентов и использование искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений, что помогает врачам в постановке диагнозов.

Сбербанк также представил «Умную камеру здоровья», которая позволяет людям проводить самостоятельные осмотры и передавать информацию врачам. Это устройство сможет сделать фото или видео различных областей, таких как горло и нос, с последующей передачей данных врачу для оценки состояния и выдачи рекомендаций. Сергей Жданов также высказал мнение о возможном появлении персональных искусственных интеллектуальных ассистентов, объединяющих различные сервисы для более осознанного принятия решений о здоровье.