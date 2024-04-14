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Наука и технологии
Опубликовано 14 апреля 2024, 22:11
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Эксперт рассказал, когда машины на водороде станут обыденностью

И чем водородный двигатель лучше двигателя внутреннего сгорания
Россиянам рассказали, когда автомобили на водородных двигателях заменят существующие
Эксперт рассказал, когда машины на водороде станут обыденностью
© Darren Halstead

Водородный двигатель — это инновационная технология, которая использует реакцию между кислородом и водородом, чтобы произвести электричество и воду, не выделяя углекислый газ или другие вредные вещества. Это помогает уменьшить загрязнение окружающей среды. Водородный двигатель хранит газ под высоким давлением и смешивает его с воздухом для создания энергии, приводящей в движение автомобильные двигатели.

Хотя водородные двигатели привлекают внимание компаний, которые имеют разнообразные транспортные парки, они пока не так распространены среди частных владельцев автомобилей. Некоторые автопроизводители, такие как Toyota и Honda, уже выпускают машины с водородными двигателями или планируют начать их серийное производство в ближайшем будущем.

Однако, хотя технология обещает перспективу чистой и эффективной энергии, её внедрение сталкивается с проблемами хранения, транспортировки и производства самого водорода. Эти проблемы требуют значительных инвестиций в инфраструктуру и исследования, прежде чем водородные двигатели станут широко распространёнными и эффективными на практике.