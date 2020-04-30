Эксперт рассказал, когда можно ожидать пика коронавирусной эпидемии в России

Так, по мнению эксперта, пик распространения вируса в стране должен прийтись на середину мая текущего года. После этого будет заметна тенденция сильного снижения заболеваемости. При этом Акимкин отдельно отметил, что изоляционные меры оказывают крайне положительный эффект на снижение темпов распространения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что на момент написания данного материала, в России коронавирус был обнаружен примерно у 100 тыс человек, при этом только за последние сутки заразилось около 6 тыс человек.