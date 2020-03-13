Эксперт рассказал, когда можно ждать окончания пандемии коронавируса

Для этого, по мнению специалиста, нужны обеспечить выполнение определенных действий от стран. В частности, речь о мобилизации всех сил, что, в свою очередь, позволит ликвидировать коронавирус за несколько месяцев. ”Я призываю все страны следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне”, — заявил Чжун Наньшань.

По мнению эксперта, теплые месяцы могут спровоцировать спад распространения пневмонии нового типа. Однако Чжун Наньшань отметил, что спрогнозированный сценарий возможен лишь при принятии странами соответствующих позитивных мер.