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Эксперт рассказал, когда можно ждать окончания пандемии коронавируса
А также сообщил, что для этого нужно сделать
Издание New York Post опубликовало новый материал, в котором глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, когда можно ждать окончания пандемии коронавируса. Так, по словам эксперта, она может завершится уже в июне текущего года.
Для этого, по мнению специалиста, нужны обеспечить выполнение определенных действий от стран. В частности, речь о мобилизации всех сил, что, в свою очередь, позволит ликвидировать коронавирус за несколько месяцев. ”Я призываю все страны следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне”, — заявил Чжун Наньшань.
По мнению эксперта, теплые месяцы могут спровоцировать спад распространения пневмонии нового типа. Однако Чжун Наньшань отметил, что спрогнозированный сценарий возможен лишь при принятии странами соответствующих позитивных мер.