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Эксперт рассказал, когда можно ждать окончания пандемии коронавируса

А также сообщил, что для этого нужно сделать
Издание New York Post опубликовало новый материал, в котором глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, когда можно ждать окончания пандемии коронавируса. Так, по словам эксперта, она может завершится уже в июне текущего года.

Для этого, по мнению специалиста, нужны обеспечить выполнение определенных действий от стран. В частности, речь о мобилизации всех сил, что, в свою очередь, позволит ликвидировать коронавирус за несколько месяцев. ”Я призываю все страны следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне”, — заявил Чжун Наньшань.

По мнению эксперта, теплые месяцы могут спровоцировать спад распространения пневмонии нового типа. Однако Чжун Наньшань отметил, что спрогнозированный сценарий возможен лишь при принятии странами соответствующих позитивных мер.

Автор: Лилик Ми