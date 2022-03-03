Эксперт рассказал, когда появится новый подвид COVID-19

По его словам, сейчас непонятно, будет ли новая вспышка омикрон-штамма. К тому же не так уж много ждать до лета, что даёт свой положительный результат. По словам Крючкова, лето даёт противоэпидемический эффект, что также связанно с тем, что коронавирус имеет выраженный сезонный компонент.

А осенью может быть новый штамм, возможно, ответвление от «Дельты» или чего-то ещё. «А то, что будет осенью и зимой, - там, скорее всего, подоспеют какие-то новые линии, но уже не от "Омикрона" отпочковавшегося, а, например, от "Дельты" или другого гибрида», - рассказал эксперт.

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