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Эксперт рассказал, когда состоится первый в истории России запуск аппарата на Луну
Это случится уже в следующем году
Эксперт рассказал, когда состоится первый в истории России запуск аппарата на Луну. Напомним, что последний запуск советской межпланетной автоматической станции "Луна-24" состоялся еще во времена СССР, а значит, на сегодняшний день, Россия еще ни разу не запускала аппараты на Луну.
Так, в рамках заседания совета Российской академии наук по космосу, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил, что отечественный космический аппарат должны запустить на Луну уже в следующем году, а именно 1 октября.
Сообщается, что специалистами уже были определены посадочные районы. Основной находится севернее кратера Богуславского, тогда как резервный расположился юго-западнее кратера Манцини. Известно, что "Луна-25" проанализирует свойства и состав полярного грунта, а также выявит его механические особенности, а также изучит полярную экзосферу Луны.