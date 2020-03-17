Эксперт рассказал, когда состоится первый в истории России запуск аппарата на Луну

Так, в рамках заседания совета Российской академии наук по космосу, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил, что отечественный космический аппарат должны запустить на Луну уже в следующем году, а именно 1 октября.

Сообщается, что специалистами уже были определены посадочные районы. Основной находится севернее кратера Богуславского, тогда как резервный расположился юго-западнее кратера Манцини. Известно, что "Луна-25" проанализирует свойства и состав полярного грунта, а также выявит его механические особенности, а также изучит полярную экзосферу Луны.