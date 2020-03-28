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Эксперт рассказал, когда в России может наступить пик эпидемии коронавируса
А также о том, чем он будет обусловлен
Представители НСН пообщались с ведущим научным сотрудником НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Николаем Малышевым о ситуации с коронавирусной инфекцией.
Так, в ходе разговора эксперт рассказал, когда в России может наступить пик эпидемии коронавируса, а также чем именно он будет обусловлен. По словам эксперта, число заразившихся коронавирусной инфекции вырастет в связи с потоком россиян, вернувшихся из-за границы.
”Сейчас везут россиян из-за границы, где они довольно много общались с местным населением и между собой, вполне возможно еще будут завозы инфекции. И в течение ближайших двух недель будут выявлены случаи заболеваний”, — предположил эксперт.
Согласно актуальной информации, в России на сегодняшний день выявлено 1036 случаев инфицирования.