Эксперт рассказал, кто покупает российские программы несмотря на санкции

Хотя геополитическая обстановка влияет на возможности российских компаний развиваться на западных рынках, продукты в области информационной безопасности (ИБ) из России по-прежнему пользуются спросом там. Такое мнение выразил Андрей Ефремов, ответственный за развитие бизнеса в компании «Лаборатория Касперского».

Он отметил, что компания активно работает над расширением своего присутствия на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в ряде азиатских стран, где существует большой потенциал для экспортных продаж продуктов ИБ. Компания также стремится удовлетворить потребности своих заказчиков и разрабатывает платформу, которая может работать в различных средах — публичных облачных сервисах, гибридных облаках и собственных ЦОДах, чтобы предоставить гибкие варианты своим клиентам.

Согласно данным «Лаборатории Касперского», рынок решений по ИБ для бизнеса достиг около 100 миллиардов долларов в 2022 году. Этот глобальный рынок является значительным, и компания принимает участие в нем с семью различными продуктовыми линиями, шесть из которых ориентированы на корпоративный сегмент. Однако российский рынок составляет лишь небольшую долю от общего объёма, и компания также активно участвует в глобальном потребительском (B2C) сегменте рынка информационной безопасности, который также является многомиллиардным.