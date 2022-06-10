Эксперт рассказал, много ли в России настоящих хакеров

По его словам, это от 0,2% до 0,3% от всех российских хактивистов. Хакеры — специалисты, которые умеют находить и использовать уязвимости инфраструктуры, заниматься шпионажем и проводить деструктивные атаки. Остальные в большинстве — низшая «каста» — кардеры — мошенники, специализирующиеся на краже данных банковских карт и их использовании.

Также среди них DDosеры — те, кто атакует сайты для разрушения, вымогатели и другие низкоквалифицированные преступники. Но это не хакеры. Поэтому вряд ли такие люди помогут России в кибервойне.

«Все остальные — это мошенники, кардеры, DDoS'еры, вымогатели и прочие низкоквалифицированные преступники, которых часто по ошибке называют хакерами», — подчеркнул Бедеров.