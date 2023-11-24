Эксперт рассказал, можно ли точно определить картинку, созданную нейросетью

Согласно директору Института системного программирования РАН, Арутюну Аветисяну, сегодня невозможно автоматически определить контент, созданный генеративными нейросетями, поскольку подобной технологии пока не существует. Например, генеративная модель Kandinsky, созданная «Сбером», создала контент, и важно было бы иметь технологию, которая однозначно определяла бы, является ли он подлинным или сгенерированным. Однако таких технологий на данный момент не существует.

Аветисян высказал поддержку идеи введения обязательной маркировки контента, созданного генеративными нейросетями. Он также подчеркнул, что в современном мире страны неизбежно внедряют искусственный интеллект во все сферы, и остановить этот процесс невозможно. В связи с этим важно создавать доверенные технологии, разрабатывать процедуры для регулирования этой области и проводить обсуждение среди общественности.