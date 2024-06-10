Эксперт рассказал, можно ли заработать на «хомяках»

Игра Hamster Kombat, выпущенная весной, быстро набрала популярность и привлекла миллионы поклонников по всему миру. Десятки миллионов людей кликают на хомяка, надеясь заработать реальные деньги. Сооснователь стартап-студии TONLAB и блокчейн-специалист Олег Лупиков предупредил, что игра может не оправдать финансовые ожидания.

Hamster Kombat привлекла внимание благодаря концепции play-to-earn, обещающей реальные вознаграждения за активность в игре. Пользователи получают токены, которые можно использовать в блокчейн-сетях. Разработчики планируют выпустить собственную криптовалюту, которую игроки будут получать за свою активность в приложении.

Однако обналичить средства пока невозможно. Необходимо дождаться эйрдропа и листинга, запланированных на лето. Сроки запуска уже несколько раз переносились, что связано с подогревом интереса аудитории и техническими трудностями. Лупиков отметил, что игроки ничем не рискуют, кроме потраченного времени. В худшем случае, токен не выйдет на биржу, и игроки останутся с виртуальной валютой. Он советует не питать излишние надежды и быть осторожными.