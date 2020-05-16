Эксперт рассказал, можно ли заразиться коронавирусом на улице

”Вероятности того, что человек, который стоит на улице один, заразиться коронавирусом, вообще нет, потому что вирус живет в организме человека и никогда не живет в окружающей среде”, — заявил Лебедев. Также он добавил, что вирус хоть и передается воздушно-капельным путем, но передается он все же от человека к человеку, при этом самая высокая вероятность заразиться именно что капельным путем.

В случае, если вирус оказывается в воздухе, то он задерживается там очень ненадолго. А это значит, что даже если зараженный коронавирусом человек чихнет, после чего через “образовавшееся облако капель пройдет здоровый человек”, то в таком случае он вряд ли заболеет, так как количество вируса в воздухе уже будет недостаточным для заражения.