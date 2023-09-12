Эксперт рассказал, насколько безопасно разблокировать смартфон по отпечатку

Чтобы разблокировать современный смартфон, вы можете использовать ваши биометрические данные, такие как скан лица или отпечаток пальца. Это удобный и относительно безопасный способ доступа к вашему устройству, считает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.

Он отмечает, что даже если злоумышленник как-то получит доступ к вашей биометрии, он не сможет ей воспользоваться, чтобы разблокировать ваш смартфон. Например, копирование вашего отпечатка пальца и его использование не сработают, если у злоумышленника нет физического доступа к вашему устройству.

Однако, чтобы обеспечить максимальную безопасность, важно использовать двухфакторную аутентификацию, утверждает Эльдар Муртазин. Это означает, что помимо биометрических данных, устройство также требует ввод пароля, что делает его надёжнее. Таким образом, в случае, если биометрический сенсор не сработает, вы все равно сможете разблокировать устройство с помощью пароля, который знаете только вы.