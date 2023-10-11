Эксперт рассказал, насколько безопасным будет цифровой паспорт

Цифровой паспорт, который скоро появится, будет надёжнее, чем обычный бумажный паспорт, считает Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики. Минцифры разработало правила использования цифрового паспорта, и электронная версия будет представлена QR-кодом и фотографией гражданина. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, который позволяет использовать документы в электронном виде через портал «Госуслуги».

Клименко утверждает, что кража бумажного паспорта намного проще, чем кража QR-кода. QR-коды обладают многочисленными защитными технологиями, и похитителю потребуются огромные усилия для доступа к ним. Клименко считает, что идея о взломе «Госуслуг» и краже QR-кода пока кажется фантастичной и практически неосуществимой.

Таким образом, цифровой паспорт предоставляет дополнительную защиту и безопасность, что делает его надёжным и современным способом идентификации граждан.