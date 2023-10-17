Эксперт рассказал о бесплатных приложениях, которые шпионят за вами

Эксперт рассказал о бесплатных приложениях, которые шпионят за вамиИ посоветовал удалить их как можно скорее
Российский эксперт рассказал, какие приложения тайно следят за пользователями
Когда пользователи скачивают бесплатные приложения или игры, они могут столкнуться с опасностью не только случайно оформить дорогие подписки, но и подвергнуть себя долгому слежению «шпионами». По словам Павла Мясоедова, директора компании «ИТ-Резерв», это серьёзная угроза.
Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, эксперт советует периодически удалять ненужные бесплатные приложения. Многие из них содержат скрытые механизмы монетизации, и разработчики могут использовать их для сомнительных целей.
Особенно важно быть осторожным и проверить наличие определённых приложений на вашем устройстве. Некоторые программы, такие как Super Wallpapers, Flashlight, Beauty, Camera Plus, и многие другие, могут оказаться связанными с вредоносными действиями и хакерскими атаками. В таких случаях лучше безопасно удалить или переустановить приложения из надёжных источников.