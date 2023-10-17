Эксперт рассказал о бесплатных приложениях, которые шпионят за вами

Когда пользователи скачивают бесплатные приложения или игры, они могут столкнуться с опасностью не только случайно оформить дорогие подписки, но и подвергнуть себя долгому слежению «шпионами». По словам Павла Мясоедова, директора компании «ИТ-Резерв», это серьёзная угроза.

Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, эксперт советует периодически удалять ненужные бесплатные приложения. Многие из них содержат скрытые механизмы монетизации, и разработчики могут использовать их для сомнительных целей.

Особенно важно быть осторожным и проверить наличие определённых приложений на вашем устройстве. Некоторые программы, такие как Super Wallpapers, Flashlight, Beauty, Camera Plus, и многие другие, могут оказаться связанными с вредоносными действиями и хакерскими атаками. В таких случаях лучше безопасно удалить или переустановить приложения из надёжных источников.