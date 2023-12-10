Эксперт рассказал о большой уязвимости iOS 17

В интернете появилась информация о новой угрозе для пользователей устройств Apple. Эксперт в области кибербезопасности Шамиль Магомедов предупреждает о потенциальной опасности, связанной с изменением отображаемой информации о контактах на устройствах с операционной системой iOS 17. Пользователи могут настраивать постер контакта, вводя произвольные данные, что открывает возможность злоумышленникам вводить абонентов в заблуждение.

Эксплуатация этой уязвимости позволяет мошенникам устанавливать фальшивые данные в отображаемых контактах, создавая ситуации, в которых абоненты могут быть легко обмануты. Эксперт подчёркивает, что такие действия киберпреступников могут быть трудно выявить, поскольку они быстро адаптируются к новым версиям программного обеспечения.

Хотя мобильные приложения обычно обеспечивают защиту от звонков мошенников, обновление баз данных не мгновенно, и подозрительные звонки могут быть не распознаны как угроза. Apple выпустила внеплановое обновление для устранения этой уязвимости, и пользователям рекомендуется провести обновление своих операционных систем.

Несмотря на наличие патча, важно помнить, что звонки мошенников обычно направлены на создание психологического давления. Эксперт советует поддерживать бдительность при разговоре с незнакомцами, не раскрывать личные данные и быть особенно осторожными, если кто-то представляется представителем правоохранительных органов.