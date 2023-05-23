Эксперт рассказал о человеческом капитале

Россия имеет высокий рейтинг в области образования, так как около 40% занятых в экономике имеют высшее образование, причём женщины опережают мужчин в этом показателе. В прошлом мужчины превосходили женщин по образованию, но с 90-х годов ситуация изменилась, и женщины стали чаще получать высшее образование. В результате женщины теперь имеют около 10% преимущества перед мужчинами в этой области. Такая тенденция наблюдается не только в России, но и во всем мире.

Существует понятие «отдача от человеческого капитала», которое означает будущие денежные или неденежные выгоды, получаемые от образования. Например, вы можете получать высокую зарплату благодаря вашим знаниям и навыкам, что является денежной отдачей. Также вы можете получать удовлетворение от применения своих знаний, например, в наслаждении классической музыкой, что является неденежной отдачей. Обучение в вузе может приносить и потребительскую выгоду (удовольствие от процесса обучения) и инвестиционную выгоду (доступ к лучшим рабочим местам).

Отдача от образования может быть как внутренней, связанной с личными выгодами, так и внешней, когда общество в целом получает выгоды от накопления человеческого капитала. Например, образованные люди могут быть более благотворительными и менее склонными к преступлениям, что положительно сказывается на обществе в целом.