Эксперт рассказал, о чём опасно говорить с голосовыми помощниками

Специалист отметил, что голосовые ассистенты слушают пользователя даже в неактивном режиме, что необходимо для того, чтобы не пропустить момент обращения к нему. В связи с этим не стоит говорить при нем о личной жизни, финансовых вопросах, а также своих болезнях. Помимо прочего эксперт посоветовал не говорить с ним о вопросах, где цена ошибки слишком высока. В частности, не нужно просить гаджет отличить ядовитый гриб от съедобного или же уточнить диагноз, полагаясь на симптомы.

”Достаточно вспомнить, что и Apple, и Google до недавнего времени записывали все разговоры, которые ведутся в присутствии голосового помощника (даже в неактивированном режиме) и передавали их сторонним организациям на расшифровку”, — рассказал Закарян.