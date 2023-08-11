Эксперт рассказал о цифровом следе каждого россиянина

Ваш цифровой след существует независимо от наличия аккаунтов в онлайн-сервисах или использования смартфонов. Важно понимать, что эти данные могут быть использованы, каким-то образом. Такую точку зрения высказал Милош Вагнер, замглавы Роскомнадзора.

Все мы оставляем цифровые отпечатки. Ваши взаимодействия с государственными органами, даже если это были обычные документы, уже создают информацию о вас. Даже если вы пользовались простым кнопочным телефоном, ваш след остаётся — он связан с вашим номером, геолокацией и перемещениями. Информация эта хранится в цифровой форме.

Милош Вагнер подчеркнул, что собранные данные могут быть полезны для улучшения качества сервисов. Он также успокоил, что нет нужды излишне беспокоиться по этому поводу. Когда мы создаём аккаунты в социальных сетях, наши данные делятся с партнёрами платформы. Это включает местоположение, устройства, использованные для входа, и другие детали.