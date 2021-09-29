Эксперт рассказал о единственном безопасном VPN-сервисе

Так, по словам специалиста, лишь один VPN-сервис может считаться безопасным — корпоративный.

“Когда мы работаем на удаленке и по VPN-каналу заходим на корпоративный сервер, такое соединение, в принципе, безопасно. Но когда мы говорим о VPN как о средстве выхода на те ресурсы, которые нам недоступны, нужно понимать: другой конец абсолютно небезопасный”, — поделился Шаров.

Представитель Dr. Web также отметил, что пользователь не может быть осведомлен о том, куда именно попадают его данные и кто является владельцем того или иного сервиса. В данном случае россияне не подчиняются введенным государством запретом, передавая информацию анонимным владельцам сервиса, которые якобы обеспечивают безопасное соединение.