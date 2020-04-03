Эксперт рассказал о главной цели коронавируса

”Вирус, если бы он был таким злом и захотел нас убить, то Земля давно была бы абсолютно пустой и не было бы на ней ничего живого”, — поделился эксперт, отметив, что вирус способен функционировать лишь в живом организме, будь он здоров или болен. Кроме того, ликвидируя человечества вирус, фактически, уничтожит самого себя.

Согласно актуальной на сегодняшний день информации в России коронавирусом заразилось 4 149 человек. Из них порядка 281 случаев выздоровления, а также 34 летальных исхода. За последние сутки инфицированных людей стало на 601 больше.