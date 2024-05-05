Эксперт рассказал о главных опасностях для детей в интернете

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, но он несёт опасности, особенно для детей. Кибербуллинг, секстинг и мошенничество могут причинить им вред. Дети сталкиваются с угрозами, такими как оскорбления и запугивания в сети, что может вызвать серьёзные проблемы, включая депрессию и даже самоубийство.

Помимо этого, дети могут стать жертвами секстинга, когда они отправляют другим пользователям свои интимные фотографии или сообщения, что открывает путь к шантажу и распространению их материалов без согласия. Преступники также используют груминг, чтобы завоевать доверие детей и получить их личные данные, что может привести к сексуальному насилию.

Родители должны осознавать эти риски и принимать меры для защиты своих детей в интернете. Важно обучать детей правилам безопасности, контролировать их активность и использовать программное обеспечение для фильтрации контента. Это поможет предотвратить негативные последствия и защитить детей от опасных ситуаций в онлайн-мире.